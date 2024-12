Scor: en tête du SBF 120, un analyste relève sa cible information fournie par Cercle Finance • 20/12/2024 à 15:52









(CercleFinance.com) - L'action Scor signe vendredi la plus forte hausse de l'indice SBF 120 de la Bourse de Paris, à la faveur d'une note de Berenberg dans laquelle l'intermédiaire financier relève son objectif de cours.



Dans sa note, Berenberg - qui maintient sa recommandation d'achat sur le titre - dit avoir rehaussé sa cible de 24 à 26,9 euros, voyant dans la valeur un 'investissement séduisant' à ses niveaux de cours actuels.



L'analyste salue en particulier la solidité du bilan du groupe de réassurance suite au succès, cette semaine, de son émission obligataire dite 'RT1' pour un montant de 500 millions de dollars.



Au vu de son positionnement robuste en Europe centrale et de l'est, Berenberg estime par ailleurs que Scor est bien parti pour atteindre son objectif consistant à faire progresser d'au moins 10% des primes brutes émises en 2025.



Enfin, le professionnel juge rassurant le fait que les cabinets Milliman (pour ce qui concerne L&H Re) et Willis Towers Watson (P&C Re) aient jugé que les réserves de la société étaient 'adéquates'.



A 15h40, le titre s'adjugeait 2,4% alors qu'au même moment l'indice SBF 120 reculait de 0,8%.





Valeurs associées SCOR 23,70 EUR Euronext Paris +2,78%