Scor émet 500 millions d’euros d’obligations subordonnées

(AOF) - Scor a annoncé le placement avec succès auprès d’investisseurs institutionnels de 500 millions d’euros d’obligations subordonnées portant intérêt à taux fixe puis variable, venant à échéance le 10 septembre 2055. Elles sont éligibles à la constitution de capital réglementaire de niveau 2 (Tier 2) au sens de Solvabilité II. Le taux d’intérêt fixe initial de 4,522 % par an sera payable annuellement à terme échu jusqu’au 10 septembre 2035.

À compter de cette date, les obligations porteront intérêt à taux variable (Euribor 3 mois + marge) payable trimestriellement à terme échu le 10 mars, 10 juin, 10 septembre et 10 décembre de chaque année à compter du 10 décembre 2035.

Le produit net de l'émission sera utilisé pour les besoins généraux du groupe, en ce compris pour le financement de l'offre de rachat concomitante des obligations subordonnées d'un montant nominal total de 600 millions d'euros portant intérêt à taux fixe réinitialisable et venant à échéance le 8 juin 2046.

Le règlement-livraison des Obligations est prévu le 10 septembre 2025.

- Cinquième réassureur mondial né en 1970, leader en Europe ;

- Primes brutes d’un montant de 20,1 Mds€, équilibrées entre la réassurance-dommages et l’assurance de spécialités pour 49 % et la réassurance vie & santé pour 51 % ;

- Ambition : création de valeur via le contrôle de l’appétit au risque, la discipline dans la politique de souscription et l’alimentation des portefeuilles non-vie et vie&santé, diversifiés et d’importance égale ;

- Capital ouvert, les premiers actionnaires étant les salariés (5,84 %), devant ACM (5,21 %) et Cardif (5,02 %), Fabrice Brégier présidant le conseil de 16 administrateurs et Thierry Léger assurant la direction générale ;

Défis

- Agilité du modèle d’affaires « Forward 2026 :

- organisation en 3 « hubs » autonomes de gestion (les Amérique, l’Asie-Pacifique et l’EMEA), la souscription et la gestion des sinistres dépendant des divisions vie et non-vie,

- monétisation du fonds de commerce par des « risk parnerships » et gestion dynamique de l’allocation de capital via les données regroupées dans une plateforme unique,

- diversification réussie dans la gestion pour compte de tiers,

- réassurance vie & santé : nomination d’un nouveau directeur, exploitation maximale de la plateforme, hausse des marges des nouvelles affaires, attendues à 400 M€ par an, pilotage centralisé des contrats en cours…,

- réassurance dommages : prudence dans les activités exposées au risque climatique, montée des offres alternatives (triplement des primes en 2026 vs 2023) et des nouvelles solutions - réassurance paramétrique, exploitation des données via la plateforme DASP,

- innovation focalisée, en interne sur les infrastructures propres et sur la cybersécurité, pour les clients, sur une plateforme de distribution adaptée au contexte de multi-cloud ;

- Stratégie environnementale de neutralité carbone pour les opérations du groupe en 2030 :

- triplement de la couverture des projets à faible émission carbone,

- création d’offres spécifiques -FEEL, BAM ou VITAE,

- portefeuille d'investissement neutre en CO2 en 2050,

- en réassurance-vie, recours aux crédits carbone et facilités de crédit « vert » ;

- Capacité à résister à la volatilité des catastrophes naturelles ;

- Situation financière solide : -capitaux propres de 4,5 Mds€- et ratio de solvabilité de 212 % à fin mars.

- Sensibilité à la parité € vs $ et £, monnaies de libellé de l’essentiel des revenus ;

- Suivi de la valeur économique par action, en repli à 48 €, et du ratio combiné, en hausse à 85 % à fin mars ;

- Aux Etats-Unis, sélectivité accrue en dommages comme en vie&santé, au prix assumé d’un repli des prises de contrat, et renouvellements de contrats satisfaisants au 1er avril ;

- Après un repli de 1,2 % des revenus et une hausse de 1,7 % du bénéfice net ;

- Anticipations 2026 : hausse annuelle de 9 % de la valeur économique et ratio de solvabilité entre 185 et 220 % ;

- Dividende 2024 stable à 1,80 €.