(CercleFinance.com) - Scor dévisse de -12%, sous 28,5E, suite à la publication d'un résultat net en chute de 36,8%, à 196MnsE.

Le titre efface tous ses gains depuis le 11 mars et la prochaine étape pourrait consister à refermer le 'gap' des 27,31E du 11 mars avant de tester dan la foulée le double support des 27E des 4 mars et 28 février dernier.





