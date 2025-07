Scor dégage un bénéfice net de 226 millions d'euros au deuxième trimestre

(AOF) - Scor a généré un bénéfice net de 226 millions d'euros au deuxième trimestre contre une perte de 308 millions d'euros l'année dernière à la même époque. Le réassureur avait alors enregistré de lourdes pertes au niveau de son activité de réassurance vie et santé, qui a été remis sur pied depuis. Les revenus d’assurance ont reculé de 6,5% à 3,82 milliards d'euros et les primes brutes émises de 8,2% à 4,66 milliards d'euros.

Le ratio combiné de P&C réassurance dommages a reculé de 4,4 points à 82,5 %. Plus ce ratio est inférieur à 100% et plus l'activité est rentable. Scor a souligné le nombre peu élevé de catastrophes naturelles. Le ratio de sinistralité lié aux catastrophes naturelles est de 3,8 %. Le résultat de ce segment a progressé de 19,6% à 241 millions d'euros.

En L&H (réassurance vie et santé), le résultat des activités d'assurance s'établit à 118 millions d'euros contre une perte de 329 millions d'euros au deuxième trimestre 2025.

En Investissements, le groupe continue de bénéficier de taux de réinvestissement élevés au deuxième trimestre 2025 et affiche un taux de rendement courant élevé de 3,5 %.

La valeur Économique du groupe a progressé de 10,5% à 8,5 milliards au 30 juin 2025, soit une valeur économique par action de 47 euros.

Le rendement annualisé des capitaux propres a atteint 22,6 % au deuxième trimestre 2025 contre -23,7%, un an auparavant.

Le ratio de solvabilité estimé du groupe de 210 % au 30 juin 2025, stable depuis le début de l'année et dans la partie haute de la plage de solvabilité optimale de 185 % à 220 %.

Enfin, Scor a été informée du dépôt par Covéa d'une demande d'arbitrage visant à contester la validité du protocole transactionnel élaboré et conclu sous l'égide de l'ACPR le 10 juin 20211. Le réassureur " considère cette demande infondée et défendra vigoureusement ses droits ".

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Cinquième réassureur mondial né en 1970, leader en Europe ;

- Primes brutes d’un montant de 20,1 Mds€, équilibrées entre la réassurance-dommages et l’assurance de spécialités pour 49 % et la réassurance vie & santé pour 51 % ;

- Ambition : création de valeur via le contrôle de l’appétit au risque, la discipline dans la politique de souscription et l’alimentation des portefeuilles non-vie et vie&santé, diversifiés et d’importance égale ;

- Capital ouvert, les premiers actionnaires étant les salariés (5,84 %), devant ACM (5,21 %) et Cardif (5,02 %), Fabrice Brégier présidant le conseil de 16 administrateurs et Thierry Léger assurant la direction générale ;

Défis

- Agilité du modèle d’affaires « Forward 2026 :

- organisation en 3 « hubs » autonomes de gestion (les Amérique, l’Asie-Pacifique et l’EMEA), la souscription et la gestion des sinistres dépendant des divisions vie et non-vie,

- monétisation du fonds de commerce par des « risk parnerships » et gestion dynamique de l’allocation de capital via les données regroupées dans une plateforme unique,

- diversification réussie dans la gestion pour compte de tiers,

- réassurance vie & santé : nomination d’un nouveau directeur, exploitation maximale de la plateforme, hausse des marges des nouvelles affaires, attendues à 400 M€ par an, pilotage centralisé des contrats en cours…,

- réassurance dommages : prudence dans les activités exposées au risque climatique, montée des offres alternatives (triplement des primes en 2026 vs 2023) et des nouvelles solutions - réassurance paramétrique, exploitation des données via la plateforme DASP,

- innovation focalisée, en interne sur les infrastructures propres et sur la cybersécurité, pour les clients, sur une plateforme de distribution adaptée au contexte de multi-cloud ;

- Stratégie environnementale de neutralité carbone pour les opérations du groupe en 2030 :

- triplement de la couverture des projets à faible émission carbone,

- création d’offres spécifiques -FEEL, BAM ou VITAE,

- portefeuille d'investissement neutre en CO2 en 2050,

- en réassurance-vie, recours aux crédits carbone et facilités de crédit « vert » ;

- Capacité à résister à la volatilité des catastrophes naturelles ;

- Situation financière solide : -capitaux propres de 4,5 Mds€- et ratio de solvabilité de 212 % à fin mars.

Défis

- Sensibilité à la parité € vs $ et £, monnaies de libellé de l’essentiel des revenus ;

- Suivi de la valeur économique par action, en repli à 48 €, et du ratio combiné, en hausse à 85 % à fin mars ;

- Aux Etats-Unis, sélectivité accrue en dommages comme en vie&santé, au prix assumé d’un repli des prises de contrat, et renouvellements de contrats satisfaisants au 1er avril ;

- Après un repli de 1,2 % des revenus et une hausse de 1,7 % du bénéfice net ;

- Anticipations 2026 : hausse annuelle de 9 % de la valeur économique et ratio de solvabilité entre 185 et 220 % ;

- Dividende 2024 stable à 1,80 €.