Scor: dans le haut du SBF 120, Berenberg en soutien

(CercleFinance.com) - L'action Scor signe vendredi l'une des plus fortes hausses de l'indice SBF 120 à la Bourse de Paris, portée par une note favorable de Berenberg dans laquelle le broker relève son conseil à l'achat.



Vers 10h00, le titre du réassureur français, qui avait été fortement chahuté cet été à la suite d'un avertissement sur résultats, prend plus de 2,7%, alors que le SBF 120 avance de 0,6% au même moment.



Dans une note diffusée en début de matinée, les analystes de Berenberg étayent leur relèvement par (1) la sévérité moins prononcée que prévu de la saison des ouragans, (2) une charge de 500 millions d'euros prise au premier semestre jugée technique et (3) la perspective d'un renforcement du capital 'tampon' au cours du troisième trimestre qui vient de s'achever.



Ce dernier facteur, expliquent-ils, devrait permettre de consolider la structure bilantielle du réassureur et renforcer le scénario d'une augmentation du dividende l'an prochain.



Berenberg relève en conséquence son objectif de cours de 20 à 24 euros, ce qui représenter un potentiel haussier de l'ordre de 20%.



Aux niveaux actuels, le titre affiche encore une perte de l'ordre de 24% depuis le début de l'année.





