Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Scor: chute de 37% du résultat net trimestriel information fournie par Cercle Finance • 17/05/2024 à 08:55









(CercleFinance.com) - Scor publie un résultat net de 196 millions d'euros au titre des trois premiers mois de 2024, en chute de 36,8% en comparaison annuelle, soit un rendement des capitaux propres (RoE) annualisé de 17,3%, en retrait de 12,4 points.



En données ajustées, c'est-à-dire hors impact de la variation de la juste valeur de l'option sur les actions propres de Scor depuis fin 2023, le réassureur a réalisé un résultat net de 176 millions d'euros et un RoE annualisé de 15,5%.



Le groupe affiche un ratio combiné en hausse à 87,1% en (ré)assurance P&C, un résultat des activités d'assurance en forte baisse à 72 millions d'euros en L&H, mais un taux de rendement courant des investissements amélioré à 3,5%.



Le ratio de solvabilité est estimé à 215% à la fin du premier trimestre 2024, dans le haut de la plage optimale de 185-220% et à comparer à 209% à fin 2023, porté par une bonne génération de capital opérationnel en (ré)assurance P&C.





Valeurs associées SCOR Euronext Paris -9.88%