Scor: cession des parts dans Humensis finalisée

(CercleFinance.com) - Le réassureur Scor annonce la finalisation de la cession de sa participation au capital de Humensis, neuvième groupe d'édition généraliste et scolaire en France, à Huyghens de Participations, holding du groupe Albin Michel.



Initialement organisé autour des Presses Universitaires de France (PUF) et des Editions Belin, Humensis est aujourd'hui un acteur diversifié, composé de marques telles que Belin, PUF, Que sais-je ?, Editions de l'Observatoire ou Editions des Equateurs.



'En cédant sa participation à Albin Michel, Scor confie à un acteur clé du secteur de l'édition la préservation et le développement futur des maisons du groupe Humensis, tout en maintenant leur rayonnement dans l'écosystème intellectuel français', explique-t-il.





