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SCOR : Assemblée Générale Mixte du mardi 28 avril 2026 – Mise à disposition des documents préparatoires
information fournie par GlobeNewswire 20/03/2026 à 18:26

Communiqué de presse
20 mars 2026 - N° 06


Assemblée Générale Mixte du mardi 28 avril 2026

Mise à disposition
des documents préparatoires

Les actionnaires de SCOR SE (la « Société ») sont invités à participer à l’Assemblée Générale Mixte qui se tiendra le :

Mardi 28 avril 2026

à 10 heures 30 (heure de Paris)
au siège social de SCOR SE
5, avenue Kléber
75016 Paris
France

L’avis de réunion a été publié ce jour au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (Bulletin n° 34) et contient l’ordre du jour ainsi que le texte des résolutions qui seront soumises au vote des actionnaires lors de cette Assemblée Générale Mixte.

Les actionnaires au porteur sont invités à adresser leur demande auprès de leur intermédiaire financier habilité afin d'obtenir les formulaires de procuration et de vote par correspondance. Les actionnaires au nominatif recevront ces documents directement avec leur convocation.

L'ensemble des informations relatives à cette Assemblée Générale Mixte peut être consulté sur le site internet de la Société à l’adresse suivante : https://www.scor.com/fr/assemblee-generale-mixte-2026 .

Les documents et renseignements visés aux articles R. 225-81, R. 225-83 et R. 22-10-23 du Code de commerce sont mis à disposition, à compter de ce jour, sur le site internet de la Société à l’adresse www.scor.com , sous la rubrique « Investisseurs » / « Assemblée Générale Mixte 2026 » / « Informations et documents relatifs à l’Assemblée Générale Mixte 2026 ».

Conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, tout actionnaire pourra également prendre connaissance de ces documents au siège social de la Société à compter de la publication de l’avis de convocation, soit au plus tard le quinzième (15 ème ) jour précédant la tenue de l’Assemblée Générale Mixte.

L’Assemblée Générale Mixte sera retransmise en direct, par vidéo, sur le site internet de la Société ( www.scor.com ).

*

* *

SCOR, un réassureur mondial de premier plan



Réassureur mondial de premier plan, SCOR offre à ses clients une gamme innovante et diversifiée de solutions et de services de réassurance et d’assurance pour le contrôle et la gestion des risques. Fidèle à sa devise « l’Art et la Science du Risque », le Groupe met son expertise reconnue au sein du secteur et ses solutions financières de pointe au service du bien-être et de la résilience des populations.

Le Groupe a enregistré 18,7 milliards d’euros de primes en 2025. Représenté à travers plus de 35 bureaux dans le monde, il est au service de ses clients dans plus de 150 pays.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur : www.scor.com 		Relations Presse
Alexandre Garcia
media@scor.com



Relations Investisseurs
Thomas Fossard
InvestorRelations@scor.com



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