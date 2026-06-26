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Scor annonce qu'une décision de justice lui impose d'"indemniser" Covéa
information fournie par Boursorama avec AFP 26/06/2026 à 08:08

( AFP / JULIE SEBADELHA )

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Le réassureur Scor a annoncé jeudi soir que la justice lui enjoignait "d'indemniser" Covéa, assureur qui avait tenté de le racheter en 2018, "à hauteur de 488,3 millions de dollars", ce qui aura un impact d'environ 50 millions d'euros sur son résultat net du deuxième trimestre.

Scor "prend acte de la sentence rendue le 25 juin 2026 par le tribunal arbitral dans le cadre de la procédure engagée en 2022 visant à obtenir l'exécution des traités de rétrocession conclus avec Covéa en juin 2021", dit-il dans un communiqué publié dans la nuit de jeudi à vendredi.

Ces traités "organisent la cession à Covéa de 30% du portefeuille Life & Health détenu par les entités irlandaises de SCOR au 31 décembre 2020", ils sont valides selon la justice et leur exécution "se poursuivra conformément à leurs modalités".

Le tribunal a "en outre jugé qu'il était équitable d'indemniser Covéa à hauteur de 488,3 millions de dollars", dit Scor, qui anticipe, "après prise en compte de provisions" un impact d'environ 50 millions d'euros sur son résultat net, "sans incidence négative sur le ratio de solvabilité ou la liquidité".

L'assureur mutualiste Covéa (marques MMA, MAAF et GMF) et le réassureur Scor avaient annoncé en juin 2021 un "protocole d'accord transactionnel" mettant fin au conflit qui les opposait depuis 2018 et le rachat avorté du deuxième par le premier.

À l'origine de leur guerre médiatique et judiciaire, la proposition "amicale" de Covéa - premier actionnaire de Scor avec un peu plus de 8% du capital - à la fin de l'été 2018 de racheter le réassureur. Ce dernier avait sèchement rejeté l'offre au nom de son indépendance, et les relations entre les deux sociétés n'avaient fait que se détériorer depuis.

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