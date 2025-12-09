 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 102,99
-0,07%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Schwarzman, de Blackstone, minimise les inquiétudes concernant les faillites dans le secteur du crédit privé
information fournie par Reuters 09/12/2025 à 09:36

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Utkarsh Shetti et Tala Ramadan

Le directeur général de Blackstone BX.N , Stephen Schwarzman, a déclaré mardi qu'il ne partageait pas les inquiétudes du marché concernant le crédit privé lié aux récentes faillites dans le secteur de l'automobile.

"Il y a eu plusieurs faillites qui ont été très commentées en octobre (...) et qui ont été imputées au crédit privé", a déclaré Schwarzman lors d'une présentation vidéo dans le cadre de la Semaine financière d'Abou Dhabi.

"En fait, les trois transactions ont fait l'objet d'une diligence raisonnable de la part des banques, ont été souscrites par les banques, syndiquées par les banques, et le crédit privé n'était en quelque sorte pas présent", a-t-il ajouté.

L'effondrement de First Brands et du prêteur automobile à risque Tricolor a contraint certains investisseurs en dette à réduire leur exposition à certains secteurs par crainte de la faiblesse des prêts à la consommation et des prêts automobiles, et a provoqué un ralentissement de la reprise du crédit.

Les retombées ont renforcé la surveillance d'un marché qui s'est développé rapidement, avec des investissements institutionnels importants et une augmentation des prêts aux entreprises au cours des dernières années.

Schwarzman a déclaré que les banques avaient un effet de levier d'au moins 10 fois, alors que le crédit privé était d'environ 1,4 fois, ajoutant que "le crédit privé est en fait beaucoup plus conservateur pour le système".

Valeurs associées

BLACKSTONE
151,440 USD NYSE -0,45%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des Thaïlandais évacués, dans la province de Buriram, le 8 décembre 2025 ( THAI NEWS PIX / Sarot Meksophawannakul )
    Les affrontements frontaliers se poursuivent entre la Thaïlande et le Cambodge
    information fournie par AFP 09.12.2025 10:12 

    Malgré les appels internationaux à la désescalade, les affrontements se poursuivent mardi à la frontière entre la Thaïlande et le Cambodge, où sept civils cambodgiens et trois soldats thaïlandais sont morts au total selon de nouveaux bilans. Les deux pays voisins ... Lire la suite

  • L'Union européenne a ouvert une enquête sur l'utilisation par Google de contenus en ligne pour ses services d'intelligence artificielle (IA), afin de vérifier si le groupe ne commet pas des infractions aux règles de la concurrence ( AFP / Lionel BONAVENTURE )
    Google visé par une enquête de Bruxelles sur l'utilisation de données pour l'IA
    information fournie par AFP 09.12.2025 10:00 

    L'Union européenne a annoncé mardi avoir ouvert une enquête sur l'utilisation par Google de contenus en ligne pour ses services d'intelligence artificielle (IA), afin de vérifier si le groupe ne commet pas des infractions aux règles de la concurrence. La démarche ... Lire la suite

  • Siège social du LSEG (London Stock Exchange Group) à Londres
    L'Europe prudente avant les décisions de la Fed
    information fournie par Reuters 09.12.2025 09:35 

    Les principales Bourses européennes sont mardi sur des variations prudentes à l'entame d'une réunion de deux jours de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed). À Paris, le CAC 40 prend 0,12% à 8.117,87 points vers 08h15 GMT. À Londres, le FTSE ... Lire la suite

  • Une lionne marche le 9 novembre 2025 dans le P réserve Parc national de Gir, dans l'Etat du Gujarat, dans l'ouest de l'Inde ( AFP / Indranil MUKHERJEE )
    En Inde, la lente renaissance des lions d'Asie
    information fournie par AFP 09.12.2025 09:35 

    D'abord, un puissant rugissement pétrifie la forêt. Puis au loin, derrière les teks et les acacias rosis par le soleil couchant, émerge la silhouette d'une lionne. Elle s'approche lentement de la route, se frotte à un arbre puis se couche, nonchalante, entre deux ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank