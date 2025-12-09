Schwarzman, de Blackstone, minimise les inquiétudes concernant les faillites dans le secteur du crédit privé

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Utkarsh Shetti et Tala Ramadan

Le directeur général de Blackstone BX.N , Stephen Schwarzman, a déclaré mardi qu'il ne partageait pas les inquiétudes du marché concernant le crédit privé lié aux récentes faillites dans le secteur de l'automobile.

"Il y a eu plusieurs faillites qui ont été très commentées en octobre (...) et qui ont été imputées au crédit privé", a déclaré Schwarzman lors d'une présentation vidéo dans le cadre de la Semaine financière d'Abou Dhabi.

"En fait, les trois transactions ont fait l'objet d'une diligence raisonnable de la part des banques, ont été souscrites par les banques, syndiquées par les banques, et le crédit privé n'était en quelque sorte pas présent", a-t-il ajouté.

L'effondrement de First Brands et du prêteur automobile à risque Tricolor a contraint certains investisseurs en dette à réduire leur exposition à certains secteurs par crainte de la faiblesse des prêts à la consommation et des prêts automobiles, et a provoqué un ralentissement de la reprise du crédit.

Les retombées ont renforcé la surveillance d'un marché qui s'est développé rapidement, avec des investissements institutionnels importants et une augmentation des prêts aux entreprises au cours des dernières années.

Schwarzman a déclaré que les banques avaient un effet de levier d'au moins 10 fois, alors que le crédit privé était d'environ 1,4 fois, ajoutant que "le crédit privé est en fait beaucoup plus conservateur pour le système".