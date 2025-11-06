Schwab rachète Forge Global pour 660 millions de dollars, alors que la demande d'actions pré-introduction en bourse augmente

Schwab affirme que les clients recherchent des investissements alternatifs

L'opération, entièrement en numéraire, est évaluée à 45 dollars par action

Les actions de Forge Global font un bond de 67 %

Charles Schwab SCHW.N a accepté jeudi d'acheter la plateforme d'actions privées Forge Global

FRGE.N pour 660 millions de dollars, alors que Wall Street cherche à tirer parti de la demande en forte croissance d'accès aux entreprises en phase de pré-introduction en bourse.

Les grandes institutions financières développent des services qui permettent à leurs clients d'accéder à des sociétés privées et d'obtenir des liquidités sur des actions pré-introduction en bourse, afin de répondre à la demande croissante des investisseurs pour une exposition précoce à des start-ups à croissance rapide.

La valeur de 45 dollars par action représente une prime d'environ 72 % par rapport à la dernière clôture de Forge Global. L'action de Forge Global a bondi de 67 % dans la matinée.

"Les entreprises restent privées plus longtemps qu'auparavant et le marché de l'achat et de la vente d'actions d'entreprises en phase de pré-introduction en bourse est fragmenté, inefficace et mûr pour la démocratisation", a déclaré Rick Wurster, directeur général de Schwab, lors d'une conférence téléphonique.

Des entreprises telles que OpenAI, fabricant de ChatGPT, SpaceX d'Elon Musk et Bytedance, société mère de TikTok, affichent aujourd'hui des valorisations qui rivalisent ou dépassent celles de plusieurs grandes entreprises du S&P 500, réduisant ainsi l'écart d'influence entre les marchés publics et les marchés privés.

"Si l'activité transactionnelle sur le marché privé augmente pour devenir ne serait-ce qu'une petite fraction du marché public, ce sera une énorme victoire pour nos clients", a déclaré M. Wurster.

Les investisseurs cherchent à s'exposer à ces entreprises à croissance rapide, et les sociétés de services financiers s'efforcent de répondre à cette demande.

"(L'accord) accélère le lancement de nouveaux produits et réduit probablement l'angoisse de l'érosion des parts" pour Schwab, a écrit la maison de courtage TD Cowen dans une note.

Le mois dernier, le géant de Wall Street Morgan Stanley

MS.N a accepté d'acquérir la plateforme d'actions privées EquityZen .

Forge Global est entrée en bourse en 2021 par le biais d'une opération blanche. Elle exploite une place de marché par l'intermédiaire de laquelle les investisseurs ont acheté et vendu pour plus de 17 milliards de dollars d'actions de sociétés privées.

Schwab, qui propose des services financiers, a une capitalisation boursière de 170 milliards de dollars et gère environ 11,6 billions de dollars d'actifs de clients.

L'opération devrait être finalisée au cours du premier semestre 2026.

J.P. Morgan Securities a conseillé Schwab sur l'opération, tandis que Financial Technology Partners a été le conseiller financier d'un comité spécial du conseil d'administration de Forge.