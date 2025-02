Schwab : la banque canadienne TD Bank cède ses parts

(AOF) - Le Banque TD a accepté de vendre la totalité de sa participation dans The Charles Schwab Corporation. La banque canadienne détient actuellement 184,678 millions d’actions ordinaires du courtier américain, ce qui représente une participation économique de 10,1%. Elle vendra un peu plus de 165,443 millions d’actions dans le cadre d'un placement au prix de 79,25 dollars l'action. Schwab achètera un peu plus de 19,235 actions de ses titres pour un prix d'achat total de 1,5 milliard de dollars.

La clôture de la vente est prévue pour le 12 février 2025, sous réserve des conditions de clôture habituelles.

