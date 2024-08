Schwab AM sort un ETF actif

Schwab Asset Management vient de lancer aux Etats-Unis son premier ETF obligataire activement géré, le Schwab Ultra-Short Income ETF.

L’ETF est investi dans des titres de créance à court terme de qualité supérieure, libellés en dollars américains et émis par des émetteurs américains et étrangers. La duration du portefeuille est d’un an ou moins d’un an.

Au 30 juin, Schwab AM gérait environ 1.200 milliards de dollars sur une base discrétionnaire et 38,3 milliards de dollars sur une base non discrétionnaire.