Schrodinger propose la plateforme de découverte de médicaments par l'IA d'Eli Lilly sur son logiciel

par Sneha S K

Schrodinger SDGR.O a déclaré vendredi qu'elle collaborait avec Eli Lilly LLY.N pour offrir la plateforme TuneLab, basée sur l'intelligence artificielle de la major pharmaceutique , dans son logiciel de conception de médicaments .

L'intégration de TuneLab de Lilly dans LiveDesign de Schrodinger permettra aux entreprises de biotechnologie d'accéder directement à la plateforme d'intelligence artificielle afin d'accélérer le développement de médicaments , a déclaré le fabricant de logiciels de biotechnologie.

LiveDesign, la plateforme de Schrodinger basée sur le cloud, aide les chimistes à concevoir des composés et à prédire les propriétés telles que l'absorption et la distribution du médicament expérimental, ce qui leur permet de comprendre comment un médicament se comportera dans l'organisme.

Les développeurs de médicaments augmentent l'adoption de l'IA pour la découverte et les tests de sécurité afin d'obtenir des résultats plus rapides et moins coûteux, conformément à la volonté de la FDA de réduire les tests sur les animaux dans un avenir proche.

Les clients actuels de LiveDesign pourront utiliser TuneLab au cours du premier trimestre de cette année, tandis que le logiciel d'IA sera disponible pour les nouveaux utilisateurs au cours du deuxième trimestre, a déclaré Karen Akinsanya, directrice de la stratégie de Schrodinger .

Lilly a lancé l'année dernière TuneLab, une plateforme d'IA et d'apprentissage automatique, afin de permettre aux entreprises de biotechnologie d'accéder à des modèles de découverte de médicaments formés à partir d'années de données de recherche. Le fabricant de médicaments a déjà annoncé des partenariats avec plusieurs sociétés de biotechnologie afin d'utiliser sa plateforme pour développer des médicaments.

"Un plus grand nombre de sociétés biotechnologiques utilisant les modèles signifie des données d'entraînement plus diversifiées... En fin de compte, il s'agit d'accélérer la découverte de molécules pour les patients qui attendent", a déclaré Aliza Apple, responsable mondial de Lilly TuneLab.