Schrödinger interrompt le développement d'une thérapie contre le cancer du sang après le décès de deux patients
information fournie par Reuters 14/08/2025 à 15:14

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Schrödinger SDGR.O a déclaré jeudi qu'elle avait arrêté le développement d'un médicament expérimental après le décès de deux patients atteints d'un type de cancer du sang lors d'un essai à un stade précoce, ce qui a fait chuter ses actions de près de 17% avant la cloche.

La société testait le traitement, SGR-2921, chez des patients atteints de syndromes myélodysplasiques à haut risque, un groupe de cancers du sang dans lesquels la moelle osseuse ne produit pas suffisamment de cellules sanguines saines, et sa forme la plus grave, la leucémie myéloïde aiguë.

Le médicament a été considéré comme ayant contribué au décès de deux patients atteints de LAM dans le cadre de l'essai, a déclaré l'entreprise.

"Bien que décevante compte tenu de l'activité clinique précoce observée, nous pensons qu'il s'agit de la bonne décision pour les patients", a déclaré Margaret Dugan, médecin en chef.

Dans les essais précliniques, la thérapie a montré des réponses contre le cancer, ce qui suggère que le SGR-2921 pourrait à terme être utilisé en combinaison avec les traitements standards de soins, a déclaré la société.

Le médicament expérimental a été conçu pour agir en bloquant le CDC7, une protéine qui aide les cellules cancéreuses à réparer les dommages causés à l'ADN lors de la réplication. En inhibant cette protéine, le médicament amène les cellules cancéreuses à accumuler des niveaux mortels de dommages à l'ADN.

Valeurs associées

SCHRODINGER
18,2600 USD NASDAQ -7,96%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved.

