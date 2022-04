Schroders va gérer un portefeuille d’actifs non cotés à impact pour un assureur allemand

(NEWSManagers.com) - Schroders Capital vient d’obtenir un mandat de la part de l’assureur allemand Barmenia pour gérer un portefeuille d’actifs non cotés à impact de 100 millions d’euros. Le portefeuille, qui sera classé article 9, sera composé d’investissements en private equity, infrastructures durables et assurances climat. Les objectifs de durabilité et d’impact concerneront l’ensemble du portefeuille et seront renforcés par des investissements dans deux fonds gérés par BlueOrchard, une société acquise par Schroders et spécialisée dans l’investissement à impact. Les investissements ont vocation à être réalisés dans les 36 prochains mois.