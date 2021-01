Schroders trouve à la CDPQ sa responsable mondiale des infrastructures

(NEWSManagers.com) - Schroders a recruté Chantale Pelletier au poste de global head of infrastructure, en charge de la croissance et du développement de son activité " Infrastructures " à l' échelle mondiale.

L' intéressée vient de la Caisse de Dépôt et Placement du Québec (CDPQ), l' un des plus importants investisseurs mondiaux en infrastructures et le second plus gros institutionnel du Canada avec un encours sous gestion de 333 milliards de dollars canadiens (environ 218 milliards d' euros). Elle y a passé plus de 20 ans, occupant différents postes. Elle a joué un rôle essentiel dans la constitution et la gestion du portefeuille d' infrastructures de la Caisse, dont le montant s' élevait à 27,8 milliards de dollars canadiens au 31 décembre 2019 (soit environ 18,2 milliards d' euros).

Chantale Pelletier, qui prendra ses nouvelles fonctions fin mars 2021, sera également présidente de Schroder Aida SAS, la société de gestion française du Groupe Schroders spécialisée dans le financement d' infrastructures (sous réserve de l'approbation des autorités réglementaires).

Elle sera rattachée à Georg Wunderlin, Global Head of Private Assets chez Schroders.

La plateforme " Actifs Privés " de Schroders représente un encours sous gestion de 45,3 milliards de livres sterling (environ 50 milliards d' euros).