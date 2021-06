Schroders s' associe à Oaktree pour un fonds

(NEWSManagers.com) - Schroders a lancé le fonds Schroder GAIA Oaktree Credit, un portefeuille multi-stratégies sur les marchés internationaux du crédit.

Les investisseurs pourront ainsi accéder à la stratégie crédit international de Oaktree Capital Management L.P' s au travers de la plateforme " Alternatifs Ucits " de Schroders. La stratégie Oaktree, lancée en 2017 affiche plus de 5,3 milliards de dollars US d' encours sous gestion au 31 décembre 2020.

Le fonds est investi sur les obligations américaines et européennes à haut rendement, le crédit structuré immobilier et d' entreprise, les marchés émergents et les obligations convertibles internationales.

Bruce Karsh, co-président et directeur de l' investissement de Oaktree, sera le gérant principal du fonds, aux côtés de David Rosenberg, directeur et cogérant.

Fondé en 1995, Oaktree est spécialisé dans les investissement alternatifs, avec 148 milliards de dollars US d' encours sous gestion au 31 décembre 2020. La société cherche à proposer une approche du crédit, de l' investissement privé, des actifs réels et des actions cotées en bourse qui se concentre sur les opportunités tout en restant orientée sur la valeur et le contrôle du risque.

Le lancement de ce fonds évolutif marque le début " de ce qui deviendra un partenariat à long terme entre les deux sociétés " , espère Schroders.