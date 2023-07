Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Schroders s’associe à Calastone pour la création d’un véhicule tokenisé à Singapour information fournie par Newsmanagers • 03/07/2023 à 10:15

(NEWSManagers.com) - Schroders s’est associé avec le réseau mondial de fonds Calastone à Singapour afin d’étudier la création d’un véhicule tokenisé pour les variable capital companies (VCC) - une structure de fonds courante à Singapour. Il est censé permettre aux clients d’améliorer la personnalisation de leurs solutions d’investissement, tandis que la technologie blockchain sous-jacente pourrait simplifier le traitement opérationnel quotidien grâce à une automatisation accrue et à des données synchronisées, explique un communiqué.Cette collaboration s’inscrit dans le cadre du projet Guardian de l’Autorité monétaire de Singapour, une initiative qui vise à développer un écosystème d’actifs numériques responsable et innovant en soutenant les efforts mondiaux pour tester la faisabilité des actifs tokenisés tout en gérant les risques pour la stabilité et l’intégrité financières.