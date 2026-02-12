Schroders racheté par Nuveen, EssilorLuxottica voit grand... tandis que Magnum fond au soleil
Actions en hausse :
Schroders PLC ( 29%) après l'acceptation de l'offre de rachat à 9,9 MdsGBP de Nuveen, soit 5,90 GBP par action plus jusqu'à 0,22 GBP de dividendes. La famille fondatrice cède l'intégralité de sa participation. La nouvelle entité gérera 2,5 trillions USD d'actifs, Londres servant de siège non-américain.
Embracer Group ( 12%) après un résultat opérationnel ajusté de 528 MSEK, pulvérisant les 336 MSEK attendus, le titre explose en bourse. Le groupe tire profit de son catalogue historique de franchises et vise au moins 750 MSEK sur l'année, hors Coffee Stain désormais indépendant.
Tietoevry ( 14%) s'envole grâce à un EBITA ajusté de 75,1 MEUR qui bat largement les 69 MEUR attendus, avec une marge en nette progression à 16,2%. Le dividende proposé de 0,88 EUR déçoit face aux 0,99 EUR espérés, mais le groupe anticipe une marge EBITA ajustée entre 14,8% et 15,8% en 2026 contre 13,8% en 2025.
Nibe ( 11%) s'adjuge des gains solides grâce à un résultat d'exploitation ajusté de 1 438 MSEK qui surpasse les 1 367 MSEK attendus, avec une marge bondissant à 13,1%. Le dividende proposé de 0,35 SEK déçoit face aux 0,42 SEK espérés mais progresse de 17% sur un an.
EssilorLuxottica ( 8%) profite d'une accélération au 4e trimestre avec un chiffre d'affaires 2025 de 28,49 MdsEUR ( 11,2% à taux constants). Le dividende proposé grimpe à 4 EUR par action contre 3,95 EUR, et le groupe vise une croissance solide sur 5 ans.
Siemens ( 6%) après avoir battu les attentes au 1er trimestre avec un bénéfice industriel de 2,90 MdsEUR contre 2,64 MdsEUR attendus. Le groupe relève son objectif de BPA annuel à 10,70-11,10 EUR et vise une croissance du chiffre d'affaires d'au moins 7%. La demande des centres de données explose avec 35% au 1er trimestre, l'IA s'imposant comme moteur de croissance.
Michelin ( 7%) séduit avec un résultat opérationnel de 2,72 MdsEUR battant le consensus de 2%. Le groupe accélère son programme de rachat d'actions à 2 MdsEUR sur 2026-2028 et maintient son dividende à 1,38 EUR, au-dessus des attentes. Le groupe vise une hausse du résultat opérationnel en 2026.
Sandoz Group ( 5%) tire profit du relèvement de Jefferies qui passe de conserver à acheter, avec un objectif de cours propulsé de 51,40 CHF à 75 CHF, soit un potentiel de hausse de près de 46%.
Actions en baisse :
Camurus Ab (-20%) s'effondre à l'annonce de ses résultats. Le chiffre d'affaires a reculé de 16,1% pour atteindre 464 MSEK. L'explication est en partie dans le rachat de stocks de 93 MSEK. Camurus maintient ses perspectives pour l'année, avec un revenu compris entre 2,3 et 2,6 Mds SEK. Pareto Securities et DNB Carnegie sont toujours à l'achat.
Magnum Ice Cream (-13%) dégringole après une chute de 48,4% de son bénéfice net annuel à 307 MEUR contre 595 MEUR un an plus tôt. Premiers résultats suite à la scission avec Unilever jugés décevants. Magnum maintient ses perspectives pour 2026 avec une croissance des ventes de 3% à 5%.
Ambea Ab (-11%) chute et déçoit avec un résultat opérationnel inférieur aux prévisions à 301 MSEK contre 332 MSEK attendus. L'entreprise propose un dividende plus élevé que prévu à 2,65 SEK par action contre 2,42 attendus. Ambea prévoit un rachat d'actions jusqu'à 2 MSEK pour optimiser la structure de capital. Nordea et DNB Carnegie sont toujours à l'achat.
Link Mobility Group Holding Asa (-6%) a glissé suite à un EBITDA ajusté trimestriel qui recule de 8%. Le bénéfice brut trimestriel est en hausse de 6% sur un an à 461 MNOK. Résultats jugés décevants après le rachat de la plateforme sud-africaine SMS Portal. Pareto Securities et Danske Bank sont toujours à l'achat.
Kemira (-5%) recule en raison d'un chiffre d'affaires au 4e trimestre en dessous des estimations, 663 MEUR contre 692 MEUR attendu. L'entreprise estime un CA entre 2 600 MEUR et 3 000 MEUR en 2026. Le conseil d'administration propose un dividende numéraire de 0,76 EUR par action.
Hiab Oyj (-5%) chute après la publication de ses résultats. Le chiffre d'affaires recule de 3,9% à 396 MEUR contre 412 MEUR un an plus tôt. Le bénéfice par action est lui aussi en dessous des estimations à 0,51 contre 0,53 attendu. Pour 2026, l'entreprise anticipe une marge opérationnelle plus faible à 13% contre 13,7% l'an dernier.
Mercedes Benz (-4%) perd du terrain avec un bénéfice net quasiment divisé par deux en 2025. Les ventes du constructeur allemand ont chuté de 19% en Chine et de 12% aux Etats-Unis. L'entreprise propose un dividende en baisse à 3,50 EUR par action en 2025 contre 4,30 EUR un an plus tôt. Pour 2026, l'entreprise mise sur une marge opérationnelle comprise entre 3% et 5%.
