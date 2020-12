Schroders obtient un mandat de 100M€ auprès d' un organisme de prévoyance italien

(NEWSManagers.com) - L' Enpap, l' organisme italien de prévoyance et d' assistance pour les psychologues avec plus de 64.300 souscripteurs, a confié à Schroders un mandat pour créer et gérer un fonds de fonds de private equity dédié de 100 millions d' euros. La société de gestion passera par sa filiale Schroder Adveq.

L' équipe d' investissement de Schroder Adveq qui concevra le fonds est dirigée par Richard Damming, senior investment director, responsable du programme d' investissement européen en Italie, en France et au Benelux.

Le fonds concentrera ses investissements sur les rachats de petites et moyennes entreprises en Europe et en Amérique du Nord, avec une attention particulière à l' Italie. Des critères ESG seront pris en compte.