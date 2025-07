Schroders nomme un nouveau responsable des actions value

Schroders vient de nommer Simon Adler nouveau responsable des actions value. L’intéressé, qui a rejoint la société de gestion londonienne il y a 16 ans, et qui est spécialisé dans l’investissement value , succède à Nick Kirrage, qui quitte l’entreprise pour « relever de nouveaux défis ».

Parallèlement, Liam Nunn, qui possède quatorze ans d’expérience en matière d’investissement, continuera à se concentrer sur les stratégies Global Recovery, Global Income et Global Sustainable Value de Schroders, aux côtés de Simon Adler et de Roberta Barr, responsable de la value ESG.?Liam Nunn sera également chargé de superviser le processus d’investissement value de l'équipe.

Andrew Lyddon, qui compte 19 ans d’expérience en tant que gérant de portefeuille value, continuera à gérer les stratégies britanniques et européennes de Schroders en partenariat avec Tom Grady, qui apporte onze ans d’expertise, principalement sur le marché britannique.?Sur les marchés émergents, Vera German et Juan Torres continueront à se concentrer sur l'évolution du pôle marchés émergents value de Schroders, contribuant ainsi à l’exposition plus large de l'équipe dans ces régions.?

Andrew Williams, directeur des investissements, qui travaille pour Schroders depuis quinze ans, travaillera en étroite collaboration avec Simon Adler et l’ensemble de l'équipe pour mener à bien la stratégie et les activités de développement de l'équipe.