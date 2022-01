Schroders nomme un directeur de la gouvernance d'entreprise

(NEWSManagers.com) - La société de gestion britannique Schroders vient d'annoncer ce 7 janvier la nomination de Tim Goodman au poste de directeur de la gouvernance d'entreprise, basé à Londres. Au sein de ce nouveau poste, il sera chargé du développement de l'engagement et de la politique de vote.

Tim Goodman arrive de Federated Hermes, où il était responsable de l'engagement dans les secteurs de l'énergie, de la technologie, des biens de consommation et du retail entre 2015 et 2021. Auparavant, il a travaillé dans le secteur de l'assurance pendant 15 ans, où il a occupé plusieurs postes seniors avant d'être nommé secrétaire de l'assureur britannique Domestic & General Group.

Tim Goodman fait partie de plusieurs associations liées à la gouvernance des entreprises. Il est actuellement membre d'Institute of Chartered Secretaries and Administrators et a, par le passé, présidé le comité sur la gouvernance d'entreprise de l'alliance des entreprises britanniques cotées.

Schroders comptait 716,9 milliards de livres sterling d'encours sous gestion au 30 septembre 2021.