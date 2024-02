Schroders lance un nouveau fonds d’actions mondiales à impact

Schroders a annoncé le lancement d’un fonds actions mondiales à impact, le Schroder ISF Global Equity Impact. Ce dernier-né de la gamme de fonds à impact du gestionnaire britannique a été élaboré en collaboration avec BlueOrchard , société spécialisée dans l’investissement à impact rachetée par le groupe Schroders en 2019. S’inspirant des Objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies, ce fonds —?classé article 9 de la réglementation SFDR —?investira dans des entreprises qui abordent des thèmes clés tels que la santé et le bien-être, l’inclusion financière, les infrastructures durables ou encore la consommation et la production responsables. Domicilié au Luxembourg, le fonds sera géré conjointement par Joanna Wald et Paul Griffin.

“ Nous identifions les entreprises dont la technologie, l’expertise scientifique ou le leadership sur le marché apportent des progrès et de l’innovation pour répondre aux ODD de l’ONU. Ces entreprises opèrent à grande échelle et de manière à générer un impact positif mesurable, mais qui est souvent sous-évaluée par le marché ”, commentent les deux gérants dans un communiqué.

Le fonds Schroder ISF Global Equity Impact est accessible aux investisseurs sur une large partie de la zone de l’Union Européenne (Grèce, Allemagne, France, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, Irlande, Italie, Norvège, Pays-Bas, Suède). Dans le reste de l’Europe, le fonds sera également disponible au Royaume-Uni, en Suisse et en Islande. La gamme de fonds d’investissement à impact de Schroders compte déjà le Schroder ISF Emerging Markets Equity Impact, le Schroder ISF US Smaller Companies Impact, le Schroder ISF Asian Equity Impact et le Schroder ISF European Innovators.

Maureen Songne