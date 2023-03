Schroders lance le premier nouveau fonds de long terme britannique

(NEWSManagers.com) - Le gestionnaire d’actifs britannique Schroders a reçu l’agrément du régulateur local des marchés financiers Financial Conduct Authority (FCA) pour lancer le premier véhicule d’investisement répondant aux critères du régime de fonds Long-Term Asset Fund (LTAF). Plus précisément, Schroders Capital, la division d’actifs privés de Schroders, se chargera de lancer le premier fonds LTAF du Royaume-Uni.Les fonds LTAF sont un régime de fonds ouverts de long-terme en actifs illiquides et privés établi en octobre 2021 par la FCA. Cet équivalent britannique des fonds européens de long-terme Eltif peut investir dans divers segments dont l’infrastructure, le capital-risque, la dette privée, l’immobilier et le capital-investissement. Il s’adresse aux investisseurs institutionnels et aux investisseurs particuliers qualifiés ainsi qu’aux régimes de retraites à contributions définies. A lire aussi: Les Britanniques planchent sur leur nouveau fonds de long terme