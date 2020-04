Schroders importe 75Md£ d'actifs de Lloyds

(NEWSManagers.com) -

Schroders a achevé l' intégration de 75 milliards de livres d' actifs de Scottish Widows et Lloyds. Cela fait suite à l' annonce en octobre 2018 d' un partenariat stratégique avec Lloyds Banking Group.

La migration des actifs à Schroders a été réalisée en sept tranches entre septembre 2019 et mars 2020, précise un communiqué du 14 avril. Les mandats incluent plus de 320 portefeuilles dont des fonds Active Equity, Equity Alpha, Equity Low Risk Active, Fixed Income, Multi Manager, Multi Asset, Portfolio Solutions, Private Equity et Property.

Par ailleurs, Schroders a annoncé une collaboration avec K3 Advisory, spécialiste des rentes, ce qui lui permet de renforcer son offre de gestion fiduciaire.