Schroders et Apollo conviennent d'un partenariat pour cibler les clients fortunés

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le gestionnaire de fonds britannique Schroders SDR.L et la société américaine de capital-investissement Apollo APO.N ont annoncé lundi qu'ils avaient formé un partenariat pour développer des produits de gestion de patrimoine et de retraite, la dernière collaboration en date entre des gestionnaires d'actifs cherchant à se développer sur les marchés privés.

Les sociétés ont déclaré qu'elles travailleraient ensemble pour lancer de nouveaux produits d'investissement combinant des titres à revenu fixe publics et privés au sein de Schroders, de sa filiale de marchés privés Schroders Capital et d'Apollo. Le premier produit devrait voir le jour dans le courant de l'année, tandis que le lancement d'un fonds d'investissement collectif aux États-Unis est prévu pour le deuxième trimestre.

Schroders a déclaré qu'elle serait également en mesure d'allouer des fonds Apollo à partir de ses portefeuilles clients existants.

Les actions de Schroders étaient en hausse de 1 % dans les premiers échanges. Apollo devrait publier ses résultats annuels plus tard dans la journée de lundi.

EXPANSION SUR LES MARCHÉS PRIVÉS

Les gestionnaires d'actifs du monde entier se sont efforcés de se développer sur les marchés privés, en particulier dans les domaines du crédit et de l'infrastructure, où ils peuvent généralement facturer des frais plus élevés à leurs clients en réponse à la concurrence qui réduit les marges sur les actions et les obligations.

Schroders a fait de la croissance des marchés privés une priorité sous la direction de son PDG Richard Oldfield, qui a fixé à Schroders Capital l'objectif d'ajouter 20 milliards de livres (27 milliards de dollars) de nouvelles affaires nettes sur trois ans jusqu'à la fin de 2027.

Reuters a rapporté le mois dernier que Schroders explorait des rapprochements potentiels sur les marchés privés. Bloomberg avait précédemment fait état de discussions entre Schroders et Apollo.

D'autres rivaux britanniques ont également opté pour des partenariats , comme le britannique Legal & General

LGEN.L , qui a conclu un accord de crédit privé avec Blackstone

BX.N l'année dernière.

(1 $ = 0,7356 livres)