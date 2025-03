Schroders dévoile son premier fonds Eltif de dette infrastructure éligible à l'assurance-vie

(AOF) - Schroders Capital a reçu l'agrément de l'Autorité des Marchés Financiers pour lancer le fonds Schroders Capital Europe Infrastructure Credit (ERIC). Il est présenté comme le premier FCP - FPS (fonds professionnel spécialisé) labellisé Eltif intégralement dédié aux dettes de sociétés et de projets d'infrastructure. Classé article 8 SFDR, le fonds sera ouvert, " evergreen " et éligible à l'assurance-vie ainsi qu'aux compte-titres et Plan d'Epargne Retraite (PER).

Une fois lancé, le fonds mettra l'accent, au travers de son approche spécialisée sur le segment sub-investment grade de la dette infrastructure en Europe, sur des transactions de taille moyenne.

" La stratégie repose sur des investissements en direct ou des prises de participation au sein de fonds de dette infrastructure gérés par Schroders Capital et vise à offrir la plus grande diversification au sein des secteurs, des pays et des instruments de dette " précise le gestionnaire d'actifs.