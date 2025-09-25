Schroders dévoile ses deux premiers ETF actifs en Europe

(AOF) - Schroders annonce le lancement de sa gamme d'ETF actifs en Europe. Ce lancement s'appuie sur l'expertise déjà acquise par Schroders en matière d'ETF aux États-Unis et en Australie, offrant désormais un accès élargi à ses compétences de premier plan en gestion active via un format ETF. Le fonds Schroder ETFs ICAV - Schroder Global Equity Active UCITS ETF permettra de rendre plus accessible la stratégie QEP Global Core, qui gère 24 milliards de dollars.

Celle-ci couvre un univers mondial d'environ 15 000 actions et bénéficie de 25 ans d'historique.

L'objectif est de générer une surperformance régulière dans différents environnements de marché, avec un risque relatif inférieur à celui de son indice de référence, le MSCI World. Depuis sa création, la stratégie a surperformé 20 années sur 25, avec un rendement annualisé relatif de 1% (brut de frais), en ligne avec son objectif de performance.

Par ailleurs, le fonds Schroder ETFs ICAV - Schroder Global Investment Grade Corporate Bond Active UCITS ETF viendra élargir la disponibilité d'une stratégie de 3 milliards de dollars, fondée sur la recherche fondamentale et des outils systématiques, jusque-là réservée aux mandats dédiés.

Stratégie mondiale exclusivement investment grade, sans exposition au haut rendement, ni à des obligations hors indice, cet ETF présente un risque relatif limité et un faible track record. Le fonds vise à offrir un revenu et une croissance du capital supérieurs à l'indice Bloomberg Global Aggregate Corporate (couvert en dollars américains). L'équipe de gestion applique un processus fondamental " bottom-up " éprouvé depuis six ans, avec un rendement relatif annualisé de 1,4%.

Le fonds Schroder ETFs ICAV - Schroder Global Equity Active UCITS ETF sera coté sur XETRA Deutsche Börse le vendredi 26 septembre, suivi de près par Schroder ETFs ICAV - Schroder Global Investment Grade Corporate Bond Active UCITS ETF.

D'autres cotations auront ensuite lieu sur le London Stock Exchange, la Borsa Italiana et le SIX Swiss Exchange.