Schroders choisit son nouveau responsable de l’Italie

Schroders vient de nommer Fabrizio Bianchi nouveau responsable de l’Italie, à compter du mois d’octobre 2025, selon la presse italienne.

L’intéressé travaille au sein de la société de gestion britannique depuis 2016. Dernièrement, il était responsable des institutionnels. Précédemment, il a officié chez Generali Investments et Fidelity International. A son nouveau poste, Fabrizio Bianchi dirigera l’équipe commerciale italienne. Il sera directement rattaché à Yves Desjardins, responsable de l’Europe occidentale de Schroders.

Luca Tenani, qui était country head et dirigeait le bureau de Milan depuis près de 20 ans, quittera la société fin septembre.

Ce changement intervient dans un contexte de réorganisation du modèle opérationnel en EMEA et de la création de deux sous-régions : l’Europe occidentale et l’Europe du centre et de l’Est. L’Italie est inclue dans la région Europe occidentale, pilotée par Paris.

Le bureau italien de Schroders, qui fête cette année son trentième anniversaire, compte une vingtaine de professionnels et gère environ 28 milliards d’euros d’actifs au 31 juillet 2025.

