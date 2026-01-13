Schroders Capital recrute pour son activité de financement basé sur les actifs

L'équipe Private Debt & Credit Alternatives (PDCA) de Schroders Capital vient de recruter Brad Ross-Williams au poste de directeur des investissements, produits titrisés et financement basé sur les actifs (SP&ABF).

Brad Ross-Williams était précédemment spécialiste senior en ABS chez Manulife CQS Investment Management, où il était chargé de développer les relations avec les investisseurs pour les hedge funds titrisés, les stratégies de crédit multi-actifs et les stratégies d’allègement des exigences réglementaires en matière de fonds propres. Avant de rejoindre CQS, il était associé et responsable des relations avec les investisseurs chez East Lodge Capital, un hedge fund spécialisé dans le crédit structuré. Fort de plus de 20 ans d’expérience, Brad Ross-Williams a également occupé des postes de direction chez Haitong Investment Bank, Quest Fund Placement, Natixis Global Asset Management, HSBC Alternatives et Morgan Stanley.

Brad Ross-Williams sera rattaché à Michelle Russell-Dowe, co-responsable de PDCA et responsable mondiale des produits titrisés et du financement basé sur les actifs, et sera basé à Londres.

L’activité PDCA de Schroders Capital, codirigée par Michelle Russell-Dowe et Stephan Ruoff, gère plus de 38 milliards de dollars d’actifs.