Schroders Capital lève plus de 320 millions d'euros pour son fonds Julie III

Il s'agit d'actifs qui fournissent des services essentiels, qui sont à forte intensité de capital avec des barrières élevées à l'entrée. Ils sont caractérisés par une longue durée de vie économique, génèrent des flux de trésorerie à long terme, bénéficient de marchés réglementés et présentent un faible risque technologique.

Julie III se concentre sur les actifs de base du marché intermédiaire européen des infrastructures, tels que les friches industrielles, en mettant l'accent sur une exposition diversifiée à la dette à travers les pays et les secteurs.

Le fonds a suscité l'intérêt d'investisseurs asiatiques et européens, la stratégie bénéficiant de rendements plus élevés dans le contexte actuel de hausse des taux d'intérêt.

(AOF) - Schroders Capital a levé plus de 320 millions d'euros à l'issue d'un premier appel de fonds pour le fonds Schroders Capital Junior Infrastructure Debt Europe III (Julie III). Le fonds, géré par l'équipe Infrastructure Debt de Schroders Capital, a été lancé à la fin de l'année dernière et vise à investir dans des opportunités de dette d'infrastructure européenne sub-investment grade. Le fonds est également classé Article 8 de la réglementation SFDR.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2023 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.