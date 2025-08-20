Schroders Capital : le marché mondial des investissements de continuation devrait quadrupler

(AOF) - La nouvelle étude de Schroders Capital révèle que la croissance structurelle des « GP-led secondaries » devrait fondamentalement transformer le marché du capital-investissement en LBO, les investissements dans le segment mid-market inférieur offrant des opportunités attractives. Schroders Capital estime que le marché mondial des investissements de continuation devrait plus que quadrupler au cours de la prochaine décennie.

Cette évolution transformera à la fois les dynamiques de sourcing et de sortie, tout en redéfinissant la création de valeur dans le capital-investissement.

Dans son modèle prévisionnel, l'équipe private equity table sur un scénario de base selon lequel, d'ici 2034, la valeur annuelle des sorties d'investissements de continuation dépassera les 300 milliards de dollars, soit une hausse de 329% par rapport aux niveaux de 2024, sous l'effet de la demande croissante des investisseurs, de facteurs structurels liés à l'offre et d'un changement de stratégie dans le domaine des rachats d'entreprises.

" Même nos estimations prudentes montrent une croissance significative du marché des investissements de continuation. Dans des hypothèses plus optimistes, cette croissance pourrait être encore plus importante ", explique Nils Rode, chief investment officer chez Schroders Capital.

" Alors que certains commentateurs suggèrent que le développement du marché des fonds de continuation est purement cyclique, lié à un assèchement temporaire des voies de sortie traditionnelles dans un contexte macroéconomique et de marché difficile, notre analyse indique que 80 % du volume des transactions de 2024 est porté par des facteurs structurels, et non par des effets cycliques ", poursuit-il.