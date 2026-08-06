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Scholar Rock progresse grâce à la réduction de sa perte nette au T2 ; l'examen par la FDA avance
information fournie par Reuters 06/08/2026 à 13:46
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 août - ** L'action Scholar Rock SRRK.O progresse de 9,69% à 52,51 dollars en pré-ouverture

** La perte nette par action au deuxième trimestre s'est élevée à 0,84 $, contre une perte de 0,98 $ par action l'année dernière

** La société indique que l'examen par la FDA de la demande d'autorisation de mise sur le marché de son médicament contre l'amyotrophie spinale continue de progresser grâce à deux sites de conditionnement, ce qui représente deux voies indépendantes menant à une décision d'ici le 30 septembre

** La société ajoute qu’elle est prête à lancer le médicament, l’apitegromab, aux États-Unis dès l’autorisation de la FDA; des stocks suffisants sont disponibles pour la commercialisation

** Au 30 juin 2026, SRRK disposait de trésorerie, d'équivalents de trésorerie et de titres négociables pour un montant de 492,1 millions de dollars

** Depuis le début de l’année, l’action a progressé d’environ 9% jusqu’à la dernière clôture

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