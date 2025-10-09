Scholar Rock progresse après l'initiation de sa couverture par BofA avec une recommandation d'achat

9 octobre - ** L'action du développeur de médicaments Scholar Rock SRRK.O augmente de 3,5 % à 40,03 $

** BofA Global Research initie une couverture avec une note d'achat et un objectif de cours de 53 $, ce qui représente une hausse de 37 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** Il existe un besoin non satisfait important dans l'amyotrophie spinale malgré les thérapies approuvées, qui ralentissent la perte de neurones mais n'arrêtent pas la progression de la maladie, selon la société de courtage

** Le traitement de Scholar Rock, l'apitegromab, répond à ce besoin en réduisant "l'atrophie musculaire en inhibant la myostatine, une protéine qui provoque la dégradation des muscles, répondant ainsi aux principaux symptômes de la maladie" - BofA

** La société de courtage estime que le traitement atteindra un chiffre d'affaires de 2 milliards de dollars en 2037 ** Même si la FDA américaine a refusé d'approuver le dépôt de la demande de la société pour le médicament en raison de problèmes survenus dans une usine de fabrication tierce, BofA considère qu'il s'agit d'un "retard dans le calendrier plutôt que d'un risque pour l'approbation"

** À la dernière clôture, l'action a baissé de 10 % depuis le début de l'année