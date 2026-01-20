Schneider : vers une cassure du support crucial des 222E ?
Le plus proche support se dessine vers 210E (testé du 21 août à tout début septembre 2025) et l'objectif suivant serait le comblement du "gap" des 204,2E du 30 avril puis surtout des 190,44E du 9 avril 2025.
Valeurs associées
|226,350 EUR
|Euronext Paris
|-1,63%
