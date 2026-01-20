 Aller au contenu principal
Schneider : vers une cassure du support crucial des 222E ?
information fournie par Zonebourse 20/01/2026 à 12:14

Schneider enfonce sa MM200 (qui gravite vers 227,5E) et se dirige vers une cassure du support crucial des 222E du 21 novembre.
Le plus proche support se dessine vers 210E (testé du 21 août à tout début septembre 2025) et l'objectif suivant serait le comblement du "gap" des 204,2E du 30 avril puis surtout des 190,44E du 9 avril 2025.

