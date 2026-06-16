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Schneider : vers un retracement du record absolu des 288E ?
information fournie par Zonebourse 16/06/2026 à 10:59

Schneider efface la résistance des 277E et se met en situation de retracer son record absolu des 288E des 7 mai et 2 juin.

Au-delà, le titre viserait au minimum les 320E et verrait son "P/E" pulvériser ses records absolus, à X30.

La zone des 290E (résistance oblique long terme) constitue un obstacle majeur ( risque de triple-top) et une cassure ultérieure des 255E pourrait déboucher sur un test de la MM200 (247E) puis surtout une correction plus profonde en direction du "gap" des 239,5E du 7 avril, un niveau pas très éloigné du support oblique moyen terme qui gravite vers 233E (à préserver absolument).

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