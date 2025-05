Schneider: va investir plus de 110 ME dans 3 sites en France information fournie par Cercle Finance • 19/05/2025 à 10:06









(CercleFinance.com) - Schneider Electric annonce que plus de 110 millions d'euros seront investis d'ici 2027 dans ses sites de production en France, afin de répondre à la croissance des marchés des réseaux électriques, du nucléaire et des datacenters, portée par la transition énergétique et la transformation digitale.



Trois sites sont concernés : Mâcon (nouvelle usine dédiée aux tableaux moyenne tension), Aubenas (extension pour la production de disjoncteurs) et Chartres-de-Bretagne (agrandissement du site pour les tableaux basse tension Okken).



L'opération vise à accroître capacité, efficacité et évolutivité, avec environ 150 emplois à la clé. Ces sites intégreront les technologies numériques du groupe dans le cadre de sa stratégie ' zéro émission nette ' à horizon 2030.







