Schneider : teste 233E, un plancher vieux de 3 à 4 mois information fournie par Cercle Finance • 28/01/2025 à 11:27









(CercleFinance.com) - Schneider rajoute -4% aux -9,5% perdus la veille et chute au contact des 233E, au plus bas depuis le 4 novembre ou le 3 octobre 2024.

Le titre ne parvient pas à se stabiliser au niveau du 'gap' des 241,35E du 3 janvier et enfonce la zone de support majeure des 240E testée sans relâche du 7 novembre 2024 au 3 janvier 2025 (l'ex-zénith du 27 mai se situant à 239E).

Le prochain objectif sera le comblement du 'gap' des 230,15E du 13 septembre dernier.









Valeurs associées SCHNEIDER ELECTRIC 237,50 EUR Euronext Paris -3,06%