Schneider: succès de l'émission d'obligations de 650 ME

(CercleFinance.com) - Schneider Electric annonce le succès de l'émission d'obligations senior non garanties à option de conversion en actions nouvelles

et/ou d'échange en actions existantes de la Société (OCEANEs) à échéance 2030 par voie de placement auprès d'investisseurs qualifiés pour un montant nominal de 650 millions d'euros.



Le produit net de l'émission sera affecté aux besoins généraux de la Société.





