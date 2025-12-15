 Aller au contenu principal
Schneider : soulève la résistance des 242,2E
information fournie par Zonebourse 15/12/2025 à 18:19

Après avoir effacé la MM540 (240E), Schneider soulève la résistance des 242,2E du 5 novembre : ce débordement "à la marge" ce 15 décembre demande confirmation: l'enjeu sera le comblement du "gap" des 250,4E ouvert le 30 octobre, prélude au retracement du zénith estival des 257,4E du 29 octobre.

