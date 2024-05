Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Schneider: signe un accord 'stratégique' avec ProLogium information fournie par Cercle Finance • 14/05/2024 à 17:39









(CercleFinance.com) - Schneider Electric annonce la signature d'un accord stratégique avec ProLogium, fabricant taiwanais de batteries, visant à développer des systèmes de fabrication intelligente et de gestion de l'énergie au sein de la future gigafactory de ProLogium, à Dunkerque.



L'idée est d'améliorer l'efficacité de production et de réduire l'empreinte carbone du site grâce à la digitalisation des processus.



La gigafactory produira des batteries lithium-céramique, plus performantes et plus écologiques que les lithium-ion, en utilisant l'énergie décarbonée de la France.



L'accord marque le début de la construction de l'usine de 5,2 milliards d'euros, qui pourrait créer 3 000 emplois d'ici 2030, souligne Schneider.









