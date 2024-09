Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Schneider : se hisse vers 238E information fournie par Cercle Finance • 23/09/2024 à 14:57









(CercleFinance.com) - Schneider se hisse vers 238E et retrace son sommet historique des 16 et 24 mai puis du 18 septembre.

Le prochain objectif -après rebond sur 215E- se situerait vers 261E.







Valeurs associées SCHNEIDER ELECTRIC 238,35 EUR Euronext Paris +1,77%