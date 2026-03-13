Schneider : rechute vers 250E, au contact de sa MM50, surveiller 245E
information fournie par Zonebourse 13/03/2026 à 09:10
Si le titre poursuivait son pullback, il risque d'enfoncer sa MM50 (qui gravite vers 248E) et pourrait enchainer sur une cassure des 245E (ex-résistance du 7 janvier) puis de la MM100 (243E) : le titre devra alors préserver le support crucial des 222E du 21 novembre.
Le prochain soutien moyen terme se dessine vers 210E (testé du 21 août à tout début septembre 2025) et l'objectif suivant serait le comblement du "gap" des 204,2E du 30 avril puis surtout des 190,44E du 9 avril 2025.
