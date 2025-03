Schneider : rebondit vers 242E, retrouve ses niveaux du 24/2 information fournie par Cercle Finance • 19/03/2025 à 16:56









(CercleFinance.com) - Schneider rebondit vers 242E et renoue avec ses niveaux du 24 février : la reprise en 'double-creux' amorcée sur 219E pourrait se prolonger en direction du 'gap' des 254,85E du 21 février.





Valeurs associées SCHNEIDER ELECTRIC 241,5500 EUR Euronext Paris +2,87%