Schneider : rebondit vers 225E
information fournie par Zonebourse 08/09/2025 à 14:26

(Zonebourse.com) - Schneider, en tête du CAC40, rebondit vers 225E et efface la résistance des 15 et 19 août.
Le titre vient de s'ouvrir un potentiel de progression jusque vers 228,3E, l'ex-'gap' du 31 juillet et pourrait enchainer avec le re-test de l'ex-support des 231,8E du 22 juillet.

SCHNEIDER ELECTRIC
225,4500 EUR Euronext Paris +3,28%
