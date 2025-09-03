Schneider : rebondit sur 210E, peut viser 223E information fournie par Cercle Finance • 03/09/2025 à 10:49









(Zonebourse.com) - Schneider rebondit une nouvelle fois sur 210E et peut viser la résistance des 223E du 8 au 19 août.

Une sortie 'par le haut' du canal en formation depuis 4 semaines permettrait de retracer le zénith estival des 241,5E du 18 au 30 juillet puis le zénith annuel des 270E du 22 janvier dernier.





Valeurs associées SCHNEIDER ELECTRIC 218,6500 EUR Euronext Paris +3,58%