Schneider: réaffirme son objectif financier 2025 information fournie par Cercle Finance • 28/04/2025 à 17:59









(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires s'élève à 9 325 millions d'euros au premier trimestre 2025, en croissance organique de +7,4 % et en croissance publiée de +8,4 %.



Les Produits (50 % du C.A. du Groupe) sont en croissance organique de +1 % au premier trimestre. Les Systèmes (31 % du C.A) sont en hausse organique de +21 % et les Logiciels & Services (19 % du C.A.) sont en croissance organique de +5 %.



Au niveau géographique, la croissance est portée par l'Amérique du Nord et l'Asie-Pacifique. L'Amérique du Nord (38 % du C.A) est en croissance organique de +15,2 % au premier trimestre. L'Europe de l'Ouest (23 % du C.A) est en décroissance organique de -3,6 % et l''Asie-Pacifique (27 % du C.A) réalise une croissance organique de +9,3 %.



Le Groupe réaffirme son objectif financier 2025. Il vise une croissance organique de l'EBITA ajusté 2025 comprise entre +10 % et +15 %.



Il s'attend à une croissance organique de son chiffre d'affaires comprise entre +7 % et +10 % et une croissance organique de la marge d'EBITA ajusté comprise entre +50 et +80 points de base. Cela implique une marge d'EBITA ajusté comprise entre environ 18,7 % et 19,0 %.





Valeurs associées SCHNEIDER ELECTRIC 217,100 EUR Euronext Paris -0,34%