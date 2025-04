Schneider : pullback sous les 198E information fournie par Cercle Finance • 22/04/2025 à 09:43









(CercleFinance.com) -Schneider subit un pullback sous les 198E et le récent support des 187E se rapproche : l'inflexion baissière moyen terme se confirme et le titre pourrait en repasser par le test des 174,34E ('fixing d'ouverture' du 7 avril).





Valeurs associées SCHNEIDER ELECTRIC 208,1500 EUR Euronext Paris -0,38%