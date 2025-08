Schneider : pullback inhabituel de -7% vers 212,6E information fournie par Cercle Finance • 01/08/2025 à 19:15









(CercleFinance.com) - Schneider pullback inhabituel de -7% vers 212,6E et parvient à sauvegarder in extremis le support des 112,85E du 23 juin.

Une poursuite de la correction se prolongerait vers 199E, le support testé les 22 et 29 avril... l'objectif suivant étant le comblement du 'gap' des 109,44E du 9 avril.





Valeurs associées SCHNEIDER ELECTRIC 213,9000 EUR Euronext Paris -6,29%